La prudence prédomine

Objectif de cours : 6000 PTS

Malgré la bonne orientation des valeurs du luxe, des banques et des pétrolières, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation aujourd’hui, les opérateurs limitant les initiatives en attendant les prochaines publications de sociétés.

Total a pris la tête du palmarès ce matin (+2.1%) avec le rebond des cours pétroliers. Thalès gagne 1.2%, ArcelorMittal 0.9%, Hermès 0.8% et BNP Paribas 0.7%. A l’opposé, Pernod Ricard perd 1.7%, Véolia et Unibail 1.4%. A la mi-séance, le CAC40 grappille 0.15% à 6049 points et le S&P500 cède quant à lui 0.4% en préouverture. Sur le plan macroéconomique, l’indice PPI est ressorti en hausse de 2.3% en Allemagne (consensus 1.5% et 7.9% le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l’indice PhillyFed, avant les indicateurs avancés et les ventes de logements existants à 16h.



Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit. Nous maintenons pour le moment un biais vendeur avec les 6000 points comme premier objectif.

