La prudence reste de mise 22/11/2021 | 11:32 Laurent Polsinelli 22/11/2021 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7068 PTS/ 7140 PTS

Dans l’attente des chiffres du Black Friday aux Etats-Unis qui constituent un indicateur majeur de la tendance de consommation pour la fin de l'année, le CAC40 débute la semaine sur une note positive, s’adjugeant actuellement 0.17% à 7124 points.

Les opérateurs procèdent ainsi à quelques achats à bon compte après une fin de semaine décevante, en raison du retour des craintes sanitaires alors que l’Autriche a annoncé un confinement généralisé à partir de lundi. L’Allemagne n’a pas non plus écarté ce scénario et d’autres pays européens ont renforcé leurs mesures de restriction, ce qui freinent les initiatives.



Sur le plan macroéconomique, seules les ventes de logements existants seront publiées à 16h (consensus 6.2M). Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des indices Flash PMI des deux côté de l’Atlantique.

L’indice S&P500 progresse de 0.3% en préouverture.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir rallié les 7068 points vendredi. Comme évoqué ce matin, le débordement de la zone des 7140 points pourrait permettre à l’indice de retourner vers ses récents records. La dynamique haussière ne sera ainsi pas dégradée tant que le CAC40 demeure au-dessus des 7068 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.