La prudence reste de mise

Après les nouvelles sanctions annoncée contre la Russie jeudi dernier, dans un contexte de poursuite des affrontements en Ukraine, la bourse de Paris a terminé la semaine en léger repli de 0.03% à 6553 points.

Du côté des valeurs, Unibail a gagné 4.26%, Arcelor Mittal 3.17%, Publicis 2.35% et Total 1.96%, tandis que Schneider Electric et Alstom ont perdu 3.26% et BNP Paribas 2.15%.



A contre courant, les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, alignant ainsi une deuxième semaine consécutive de hausse, sur fond d'espoirs d'une résolution du conflit alors que de nouveaux pourparlers de paix auront lieu cette semaine.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.44% à 34861 points, le S&P500 a gagné 0.51% à 4543 points et le Nasdaq100 s'est effrité de 0.08%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre, alourdi par les nouvelles restrictions annoncées par Shanghai, un confinement en deux temps pour faire face à la nouvelle flambée du Covid-19.



En données horaires, pas de changement, la consolidation horizontale perdure. On continuera de suivre la sortie des 6480/6685 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

