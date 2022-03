La prudence s'impose en Europe 15/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 15/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré le décrochage des technologiques en Asie, avec le nouveau confinement de Shenzhen, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.75% à 6369 points, portée par le repli des cours pétroliers et les espoirs d'avancées dans les négociations en Ukraine.



Du côté des valeurs, Alstom a gagné 5.2%, Essilor 4.2%, BNP Paribas 4%, alors que Thalès a perdu 2.1% et STM 1.1%.



Bien orientés en début de journée, les indices américains ont finalement cédé du terrain en l'absence de progrès dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine. Le Nasdaq100 a perdu 1.92%, le S&P500 0.74% à 4173 points tandis que le Dow Jones a terminé à l'équilibre.



La prudence devrait donc rester de mise en Europe, avec la reprise de l'épidémie de Covid-19. Les Etats-Unis ont par ailleurs mis en garde la Chine contre tout soutien à Moscou. Le CAC40 est ainsi attendu en repli de 0.8%.



En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 6260 points. Tant que ce niveau est préservé, les objectifs haussiers restent fixés à 6420 points voire 6460/6540 points par extension.

