La reprise se confirme en Europe

Objectif de cours : 6122 PTS

Portées par la détente des rendements obligataires, les places financières ont nettement accéléré à la hausse vendredi dernier, terminant sur leur plus haut du jour, à l'image du CAC40 qui a bondi de 3.23% à 6073 points.

Parmi ses composantes, Dassault Systèmes s'est envolée de 8.7%, LVMH s'est adjugée 6.7%, Essilor 6.6%, Sanofi 6.2%, L'Oréal 6.1% et Hermès 5.9%. Certains titres ont en revanche perdu du terrain, Renault cède 4.6%, Société Générale 5.4% et Engie 1.9%.



Outre-Atlantique, les statistiques ont également servi de catalyseur. L'indice du Michigan est ressorti à 50 (contre 50.2 attendu) et les ventes de logements neufs progressent à 696K (590K attendu et 629K le mois dernier). Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 2.68% à 31500 points, le S&P500 a gagné 3.06% à 3911 points et le Nasdaq100 3.49%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, avec une hausse de 0.7% dans les premiers échanges.

En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 5945 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice devrait tester aujourd'hui le seuil des 6122 points, correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert le 13 juin dernier. Au-dessus de ce niveau, les 6177 points seraient alors en ligne de mire.





