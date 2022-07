La saison des résultats incite à la prudence 18/07/2022 | 07:35 Laurent Polsinelli 18/07/2022 | 07:35 Envoyer par e-mail :

Après un mois de juin nettement baissier (-8.44% pour le CAC40), en raison des tensions inflationnistes persistantes, de l'envolée des cours pétroliers et des craintes de récession, les places financières tentent de redresser la barre en attendant les décisions des banquiers centraux et les résultats des sociétés pour le second trimestre.

Depuis le début du mois de juillet, la volatilité demeure importante, avec la baisse des perspectives de croissance et les nouveaux pics de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice parisien engrange néanmoins près de 2%, porté par l'aéronautique (Airbus +12.2%, Safran +10.3%), mais aussi par Téléperformance (+8.3%), Dassault Systèmes (+8.2%) ou encore Eurofins (+6.4%) et Hermès (-5.2%). Les financières et les pétrolières sont en revanche à la traine. BNP Paribas perd ainsi 8.3%), Société Générale 6.6% et Total 5.6%.



Outre les décisions de la BCE et de la Fed en fin de mois, les opérateurs devraient focaliser leur attention sur les publications de sociétés et leurs perspectives. Les analystes anticipent désormais des bénéfices en hausse de 10.2% au second trimestre pour les sociétés du S&P500, en tenant compte des premiers chiffres globalement sous les attentes. Graphiquement, le CAC40 a amorcé une reprise technique sur la zone des 5795 points. Ce dernier devra désormais déborder les 6086 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 6250/6300 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 jours.

