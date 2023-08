Malmenée par les mauvaises données chinoises et l'abaissement jugé insuffisant de son taux directeur par la banque centrale chinoise (2.5%), la bourse de Paris a terminé en forte baisse de 1.1% à 7267 points, avec l'intégralité de ses composantes dans le rouge.

Les opérateurs ont sanctionné la production industrielle chinoise en hausse de seulement 3.7% (4.4% précédemment), des ventes au détail qui progressent de 2.5% (3.1% le mois dernier) et un taux de chômage qui remonte à 5.3%, contre 5.2% précédemment.



Côté valeurs, Téléperformance a perdu 2.37%, Stellantis 2.05%, Unibail 1.98% Danone 1.84%, ArcelorMittal 1.82% et L'Oréal 1.68%.

Outre-Atlantique, les indices américains ont eux aussi clôturé en nette baisse avec des statistiques qui laissent craindre une poursuite des resserrements monétaires de la Fed et l'avertissement de Fitch sur les banques.

L'indice Empire State manufacturier est ressorti à -19 contre +1.1 le mois dernier mais les ventes au détail progressent plus que prévu (0.7% contre 0.3% le mois dernier) et les prix à l'importation grimpent de 0.4% (-0.1% précédemment).

Le Dow Jones a perdu 1.02% à 34946 points, le S&P500 a cédé 1.16% à 4437 points et le Nasdaq100 1.1%.



Dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en baisse de 0.6%.



La séance sera ponctuée par la production industrielle et le PIB en zone euro à 11h, avant les permis de construire, les mises en chantier, la production industrielle américaine et les stocks pétroliers. Le point d'orgue sera les minutes de la Fed à 20h.



Graphiquement, la configuration apparaît dégradée. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous la zone des 7320 points avec les 7216 points comme premier objectif. Sous ce niveau, les 7176 points seraient alors en ligne de mire.