La bourse de Paris a entamé la semaine dans le rouge, minée par des statistiques décevantes, le repli des valeurs du luxe et la perspective d'une poursuite des resserrements monétaires par la Banque centrale européenne. Le CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.96% à 7200 points.



Sur le front des valeurs, Orange a gagné 1.71%, Renault 0.68% et Sanofi 0.37% tandis que Pernod Ricard a perdu 2.5%, Essilo 2.39%, Téléperformance 2.15%, LVMH 2.03% et Hermès 1.96%.



Concernant les statistiques, l'indice Final PMI services est ressorti à 55.1 en zone euro (contre 55.1 le mois dernier). Il recule à 52.5 en France (52.8 précédemment). L'indice des prix à la production a pour sa part baissé de 3.2% (-1.3% le mois dernier).

Outre-Atlantique, l'indice Final PMI services retombe à 54.9 et l'ISM services à 50.3 (51.9 le mois dernier) et les commandes industrielles n'ont progressé que de 0.4% (0.8% anticipé).



Les indices américains ont également cédé du terrain, avec le ralentissement de l'activité des services. Le Dow Jones a perdu 0.59% à 33562 points, le S&P500 a reculé de 0.2% à 4273 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.07%.



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en timide baisse de 0.2% ce matin.

Techniquement, le rebond de ces dernières séances s'essouffle. La zone des 7182 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7141 points voire 7083 points par extension.