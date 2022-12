La semaine commence bien à Paris 27/12/2022 | 08:04 Laurent Polsinelli 27/12/2022 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6616 PTS

A la veille du week-end prolongé de Noël, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.2% à 6504 points vendredi dernier, les opérateurs restant prudents face aux craintes de récession et aux incertitudes concernant l'évolution des politiques monétaires des banques centrales.

Les statistiques du jour étaient par ailleurs mitigées. Les ventes de logements neufs progressent à 640K, l'indice du Michigan à 59.7 (59.1 précédemment) et les revenus des ménages sont ressortis en hausse de 0.4%. En revanche, les dépenses des ménages grappillent seulement 0.1% (0.9% le mois dernier), les commandes de biens durables se replient de 2.1% (+1.1% précédemment) et l'indice Core PCE progresse de 0.2% (+5.5% sur un an contre 6.1% le mois précédent).



Ces données mitigées n'ont pour autant pas empêché Wall Street de terminer en territoire positif. Le Dow Jones a gagné 0.53% à 33203 points, le S&P500 s'est adjugé 0.59% à 3844 points et le Nasdaq100 0.72%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi débuter la semaine sur un gain de 0.6%.

En données horaires, une reprise technique se met en place. Le débordement des 6538 points (moyenne mobile à 20 heures) semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 6616 points.







