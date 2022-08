La semaine commence dans le rouge 22/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 22/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6449 PTS

Pénalisée en grande partie par l'automobile, les bancaires et les valeurs liées aux matières premières, la bourse de Paris a terminé à quelques encablures de ses plus bas du jour vendredi, en forte baisse de 0.94% à 6495 points.

Après le fort rebond de ces dernières semaines, les opérateurs ont ainsi opté pour quelques prises de bénéfices, redoutant une poursuite une poursuite des resserrements monétaires agressifs des banques centrales et l'entrée des économies en récession.



Sur le front des valeurs, Orange s'est adjugée 0.5%, Thalès 0.36% et Pernod Ricard 0.33% tandis qu'ArcelorMittal a décroché de 4.93%. Renault a perdu 3.08%, Unibail 3.06%, Stellantis 2.94%, Société Générale et BNP Paribas, respectivement 2.87% et 2.79%.



Les indices américains ont également terminé sur leurs plus bas du jour alors que les récentes déclarations des membres de la Fed plaident en faveur d'une nouvelle hausse de taux musclée en septembre. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.86% à 33706 points, le S&P500 a cédé 1.29% à 4228 points et le Nasdaq100 1.95%.



Le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.3%.

En données horaires, la consolidation prend de l'ampleur. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les 6450 points resteront en ligne de mire.

