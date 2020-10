La semaine commence mal Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4935 PTS

Objectif de cours : 4840 PTS

Profitant d'un indice PMI manufacturier meilleur que prévu en zone euro et des espoirs d'avancées sur le plan de relance US, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.2% à 4909 points vendredi dernier.

Safran (+5.6%) et Airbus (+5.5%) se sont nettement distinguées tandis que Kering cédait 3.1% suite à la publication de ses résultats trimestriels.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, tandis que les négociations entre les démocrates et républicains semblent toujours dans l'impasse, à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Le Dow Jones a terminé en légère baisse de 0.1% à 28335 points, le S&P500 a gagné 0.34% à 3465 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.25%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins repartir à la baisse dans les premiers échanges (-0.9%) alors que l'Europe fait face à un nombre record de nouvelles contaminations.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. En l'absence de réaction positive dans la zone des 4840 points, on pourra s'attendre à un probable retour vers les 4800/4780 points.

Laurent Polsinelli

