La semaine commence sur les chapeaux de roues

Porté par les records de Wall Street de vendredi et par l'accélération des campagnes de vaccination qui rassure sur les perspectives de reprise économique, le CAC40 démarre la semaine en fanfare, avec une progression actuelle de 1.24% à 5774 points.

La tendance est notamment portée par les valeurs financières, les pétrolières mais aussi par Vivendi, qui bondit de 16.7%, après avoir annoncé vouloir distribuer 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) à ses actionnaires et l'introduire en bourse. Société Générale s'adjuge 6.1%, ArcelorMittal 3.2% et Total 3.1%.

Wall Street restera fermée aujourd'hui pour le "Presidents Day", aucune statistique n'est donc au programme en deuxième partie de séance.

En zone euro, la production industrielle a reculé de 1.6% (consensus -0.4%) et la balance commerciale ressort à +27.5B (contre +22.3B attendu et +24.9B le mois dernier).



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 3684 points (moyenne mobile à 20 heures), voire au-dessus des 5721 points en intraday, plus bas du jour. En l'état, les 5800 points restent pour le moment en ligne de mire.

