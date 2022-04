La tech américaine en soutien 29/04/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 29/04/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 6407 PTS

Objectif de cours : 6575 PTS

Après avoir engrangé jusqu'à 2% hier en début de journée, dans le sillage des bons résultats d'entreprises, la bourse de Paris est brièvement repassée dans le rouge après l'annonce d'une contraction de -1.4% du PIB américain au 1er trimestre 2022 (consensus +1.1%). Le CAC40 a néanmoins repris de la hauteur et clôturé en hausse de 0.98% à 6508 points. Sur le front des valeurs, Worldline a progressé de 6.77%, Dassault Systèmes de 5.72%, Cap Gemini de 5.15% et Total a gagné 3.66%. Unibail a en revanche signé la plus forte baisse (-4.25%), suivie par Pernod Ricard (-1.02%).



Aux Etats-Unis, les valeurs technologiques ont très nettement tiré les indices vers le haut, avec Meta (+15.75%) ou encore Apple (+3.77%). Le Nasdaq100 q ainsi engrangé 3.48%, le Dow Jones s'est adjugé 1.85% à 33916 points et le S&P500 a gagné 2.47% à 4287 points.



La fin de semaine devrait donc se terminer sur une note positive à Paris, les contrats Futures laissant présager d'une hausse de 0.8% pour le CAC40, malgré un PIB stable en France au premier trimestre.

D'un point de vue graphique, l'indice devrait une nouvelle fois tester aujourd'hui la zone des 6575 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 6600/6655 points dans un premier temps, borne basse d'un gap laissé ouvert le 22 avril.







