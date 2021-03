La troisième vague pèse sur la tendance en Europe 25/03/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 25/03/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5890 PTS

Après avoir passé la majeure partie de séance en territoire négatif, le CAC40 a peu à peu redressé la barre, clôturant en hausse symbolique de 0.03% à 5947 points, avec le repli des rendements obligataires, les propos rassurants de Jerome Powell et des indices PMI meilleurs que prévu en zone euro.

L'indice PMI manufacturier était ressorti à 62.4 (consensus 57.5), celui des services à 48.8 (consensus 46.1).



Ces mêmes indices ont en revanche raté le consensus aux Etats-Unis, à respectivement 59 et 60. Les commandes de biens durables ont également déçu (-1.1%).

Les indices américains ont de nouveau subi des dégagements dans le sillage des valeurs technologiques. Si le Dow Jones résiste (-0.01% à 32420 points), le S&P500 cède 0.55% à 3889 points et le Nasdaq100 2.01%.



Le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.35%, avec toujours les craintes sanitaires en toile de fond.



Techniquement, on maintiendra un biais baissier en données horaires sous les 5970 points. Sous la zone des 5890/5900 points, de nouveaux dégagements pourraient rapidement ramener l'indice vers les 5860/5830 points.





