La volatilité devrait persister à l'approche de la fin d'année 09/12/2021 | 10:52 Laurent Polsinelli

Rattrapées par les craintes sanitaires, après la découverte du nouveau variant Omicron fin novembre, jugé au premier abord plus contagieux et résistant aux vaccins, les places financières viennent de connaître des semaines volatiles, à l'image du CAC40 récemment repassé sous les 6700 points.

Ces derniers jours l'appétit pour le risque a finalement resurgi, suite à des informations rassurantes évoquant une dangerosité moindre et l'efficacité des vaccins après la troisième dose.



La volatilité devrait néanmoins persister dans les semaines à venir, au gré des annonces, les opérateurs continuant de craindre un impact économique avec les nouvelles mesures de restriction, gardant par ailleurs en tête les anticipations de réduction du soutien monétaire des banques centrales, en raison de l'inflation élevée et de données macroéconomiques solides.



Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement après ses records de novembre. En données journalières, la tendance se neutralise et il faudra désormais attendra la sortie des 6720/7160 points en clôture pour renouer avec une dynamique affirmée.

