La volatilité devrait rester au rendez-vous 04/10/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli

Après avoir ouvert en nette baisse de plus de 1.5% vendredi dernier, sur fond d'inquiétudes concernant la poussée de l'inflation et l'envolée des prix de l'énergie, la bourse de Paris a rapidement réduit ses pertes pour finalement clôturer en timide baisse de 0.04% à 6517 points.

La tendance a notamment été soutenue par la perspective d'une ouverture positive outre-Atlantique, malgré un indice CPI qui progresse de 3.4% en zone euro (3% le mois dernier).



Sur le front des valeurs, Engie a gagné 2.5%, Kering 1.8% et LVMH 1.6%, tandis qu'ArcelorMittal et Eurofins ont signé les plus fortes baisses, avec respectivement -4.8% et -4.5%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, avec des statistiques robustes (ISM manufacturier à 61.1) et les essais cliniques de Merck qui mettent en évidence que sa pilule anti-Covid Molnupiravir réduirait de 50% le risque d'hospitalisation ou de décès. Le Dow Jones a gagné 1.43% à 34326 points, le S&P500 s'est adjugé 1.15% à 4357 points et le Nasdaq100 0.7%.



Aujourd'hui, les contrats Futures ont nettement réduit leur avance, avec la suspension de cotation d'Evergrande et le repli en Asie, et le CAC40 est pour le moment attendu en baisse de 0.2%.



Techniquement, la volatilité persiste. Le marché parisien tente une nouvelle fois de rebondir sur la zone des 6400 points mais ce dernier devra désormais déborder les 6560 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 6600/6635 points.

