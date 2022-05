La volatilité est au rendez-vous 02/05/2022 | 11:07 Laurent Polsinelli 02/05/2022 | 11:07 Envoyer par e-mail :

La débâcle de Wall-Street vendredi, avec le plongeon des technos et les craintes au sujet de la Fed, se répercute aujourd'hui en Europe, à l'image du CAC40 qui cède actuellement 1.99% à 6403 points.

La nervosité est clairement palpable avec la volatilité qui augmente sensiblement. L'indice parisien a brièvement frôlé les 6300 points vers 10h avant de réduire ses pertes.



Du côté des statistiques, l'indice PMI manufacturier était globalement conforme aux attentes en zone euro à 55.5. Aux Etats-Unis, ce même indice sera dévoilé à 15h45 avant l'ISM manufacturier à 16h et les dépenses de construction.



En données horaires, la dynamique est baissière sous les 6521 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures ainsi qu'à la borne haute du gap ouvert ce matin. A court terme, le sens de sortie des 6308/6474 points devrait donner une première indication sur l'orientation à venir.

