La volatilité persiste mais l'Europe progresse après Wall Street

Portée par le rebond de Wall Street hier, dans le sillage des valeurs technologiques, l'Europe tente de se reprendre aujourd'hui après sa forte baisse de la veille. Les résultats contrastés des sociétés limitent néanmoins les initiatives et la volatilité persiste, à l'image du CAC40 qui est brièvement revenu à l'équilibre en début de séance et progresse désormais de 0.92% à 6508 points.



Du côté des valeurs, Saint Gobain s'adjuge 3.5%, Safran 2.6%, Pernod Ricard 1.4% tandis que Vivendi cède 1.1%, Alstom 1% et Thalès 0.2%. Au niveau de la macroéconomie, les commandes de biens durables seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis (consensus 1%) puis l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h. Viendront ensuite les ventes de logements neufs, l'indice manufacturier de Richmond et l'indice du Conference Board à 16h.



En données horaires, le mouvement de reprise demeure fragile. Il faudra déborder rapidement les 6523 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation avec les 6572 points comme premier objectif. On suivra donc de près la sortie des 6408/6520 points pour agir.

