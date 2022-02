La volatilité persiste sur les places financières 16/02/2022 | 12:02 Laurent Polsinelli 16/02/2022 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Les places financières font preuve de nervosité et évoluent de manière erratique ces dernières semaines, tiraillées entre des publications de sociétés qualitatives, les craintes de durcissement rapide des politiques monétaires des banques centrales et les tensions géopolitiques.

L'indice CAC40 a ainsi revenu rapidement sur ses plus bas de janvier, avant d'amorcer une nouvelle phase de reprise.

La volatilité devrait demeurer importante, à un mois de la décision de la Fed sur les taux, tandis que l'inflation a atteint un record de 40 ans en janvier (+7.5%).

Alors que l'indice parisien est repassé dans le rouge depuis le 1er janvier, le parcours de ses composantes est très désordonné. Renault S'adjuge plus de 20%, Total 16% avec l'envolée des cours pétroliers, Unibail et Orange progresse de 15%. A l'opposé, Eurofins cède 21%, tout comme Dassault Systèmes. Téléperformance perd 19% et Hermès 18%, témoignant des nombreux arbitrages sectoriels.



D'un point de vue graphique, le CAC40 est en phase de consolidation horizontale, faisant preuve de volatilité. A court terme, il faudra attendre la sortie des 6720/7160 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

