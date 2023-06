En attendant la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30, les places européennes poursuivent leur mouvement de reprise, saluant le vote du Congrès cette nuit sur le plafond de la dette américaine qui évite le défaut de paiement des Etats-Unis.

Le CAC40 progresse désormais de 0.95% à 7204 points et le S&P500 gagne 0.4% en préouverture.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 193K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Sur le front des valeurs, Unibail gagne 4.5%, ArcelorMittal 4.1%, Renault 3.8%, Saint Gobain 3% et Alstom 2.6% tandis que Thalès cède 0.7%, Safran 0.3% et Cap Gemini 0.2%.



Techniquement, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 7179 points, plus bas du jour. Le débordement de la zone des 7220 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7287/7300 points.