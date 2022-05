Le CAC40 accélère avant l'inflation américaine 11/05/2022 | 11:10 Laurent Polsinelli 11/05/2022 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6350 PTS

En attendant les données sur l'inflation américaine, avec l'indice CPI à 14h30, la bourse de Paris prolonge son rebond de la veille et s'affranchit des 6200 points. L'indice parisien progresse désormais de 1.96% à 6236 points tandis que le S&P500 s'adjuge 1.1% en préouverture.

Les opérateurs semblent avoir bien accueilli les propos de Christine Lagarde qui confirme que les achats d'actifs prendront fin au début du troisième trimestre et qu'une hausse de taux pourrait intervenir ensuite en juillet. Du côté des statistiques, les stocks pétroliers seront également dévoilés à 16h30.



Concernant les valeurs, la plupart reprenne très nettement de la hauteur. Kering gagne 4%, ArcelorMittal 3.8% ainsi que LVMH et Hermès. A l'opposé, Alstom décroche de 6.8%. Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise dont les premiers objectifs majeurs sont fixés à 6322/6350 points.

