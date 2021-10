Le CAC40 accentue nettement ses gains 22/10/2021 | 11:11 Laurent Polsinelli 22/10/2021 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6776 PTS

Le CAC40 s’inscrit en forte hausse de 1.09% à 6758 points ce vendredi, profitant des records de Wall Street, et rassuré par la situation d’Evergrande alors que le groupe chinois a effectué un paiement d'intérêts de 83,5 millions de dollars sur une obligation en dollar, lui évitant ainsi un défaut.



Les indices Flash PMI sont ressortis de manière contrastés en zone euro, la croissance de l’activité des services ralentit (54.7 contre 56.4 le mois dernier), tandis que celle de l’activité manufacturière globalement se stabilise (58.5 contre 58.6 précédemment).

Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45 avant une intervention de Jerome Powell à 17h. Sur le front des valeurs, L’Oréal bondit de 9.3%, suivie par Vivendi (+3.1%) et Unibail (+2.7%). Renault cède en revanche 1.3% et Airbus 0.8%. En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 6716 points, plus bas du jour, avec les 6776 points comme principal objectif.

