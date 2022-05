Le CAC40 accentue nettement son avance 17/05/2022 | 11:31 Laurent Polsinelli 17/05/2022 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6370 PTS

Objectif de cours : 6480 PTS

Les espoirs d'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine et un PIB légèrement au-dessus des attentes en zone euro (+0.3% contre +0.2% attendu) permettent au CAC40 et aux autres places européennes de débuter la séance sur les chapeaux de roue.

L'indice parisien accentue ses gains depuis l'ouverture et progresse désormais de 1.5% à 6442 points.

Le S&P500 s'adjuge également 1.5% en préouverture. Du côté des statistiques, les ventes au détail seront publiées aux Etats-Unis à 14h30 et la production industrielle à 15h15. En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise. Un biais haussier reste privilégié au-dessus des 6370 points, avec les 6450/6485 points comme premiers objectifs. Au-delà, les 6560/6600 points seraient alors en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ENGIE 12.252 5.33% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24.05 3.62% WORLDLINE 37.2 3.22% RENAULT 24.25 2.80% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 10.534 2.73% THALES 115.45 -0.52% CARREFOUR 21.03 -0.66% DANONE 55.94 -1.17% PERNOD RICARD 189 -1.18% MICHELIN (CGDE) 116.5 -3.52% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.