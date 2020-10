Le CAC40 accentue ses gains avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/10/2020 | 11:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4842 PTS/ 4876 PTS

Après avoir terminé in extremis à l’équilibre vendredi, malgré le diagnostique positif de D. Trump au coronavirus, la bourse de Paris et les autres places européennes repartent à la hausse ce lundi, tandis que le président américain pourrait d’ores et déjà regagné la Maison Blanche.

Le CAC40 s’adjuge désormais 0.78% à 4862 points, à la faveur du rebond des financières et de l’automobile.



L’indice PMI services meilleur que prévu en zone euro (48 contre 47.6 attendu) est également de nature à soutenir le courant acheteur.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l’indice Final PMI services à 15h45 puis de l’ISM services à 16h, anticipé à 56.3.



En données horaires, le CAC40 est revenu une nouvelle fois au contact de la borne haute de son range, dans la zone des 4870/4876 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d’anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 4900/4949 points.

A contrario, sous les 4842 points, on pourra s’attendre au comblement du gap ouvert ce matin à 4824 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.