Le CAC40 accentue ses gains avant l'ADP Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/09/2020 | 11:19

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4990 PTS/ 5066 PTS

Profitant de la forte hausse de Wall-Street hier, dans le sillage des valeurs technologiques et de l'accélération de l'activité manufacturière américaine et chinoise, la bourse de Paris a débuté la séance sur les chapeaux de roue, tentant de rattraper un peu de son retard.

Dans l'attente de l'enquête ADP à 14h15, qui devrait faire état de 1250K créations d'emplois dans le secteur privé, le CAC40 s'inscrit désormais en hausse de 2.25% à 5049 points.

Les contrats Futures américains progressent quant à eux de 0.8%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront aussi connaissance à 16h des commandes industrielles, anticipées en hausse de 6% puis des stocks pétroliers à 16h30 (consensus -2M). Le Livre Beige de la Fed sera par ailleurs dévoilé à 20h.



Graphiquement, après une brève incursion sous les 4900 points hier, le CAC40 rebondir fortement et revient d'ores et déjà à proximité de ces récents points hauts situés à 5066 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Le franchissement de ce niveau libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5100 points puis 5144 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.