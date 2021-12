Le CAC40 accroit ses pertes pour les 4 sorcières 17/12/2021 | 11:49 Laurent Polsinelli 17/12/2021 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6885 PTS

Après un début de séance positif, pour cette séance des quatre sorcières, la bourse de Paris cède désormais 0.93% à 6939 points, pénalisée notamment par un indice IFO sous les attentes en Allemagne (94.7 contre 96.6 le mois dernier) et un indice CPI en hausse de 4.9%. Aucun chiffre n'est attendu en deuxième partie de séance et l'indice S&P500 cède 0.4% en préouverture.



Du côté des valeurs, Thalès engrange 1.4%, Unibail 1.3% et Airbus 1% tandis que STM décroche de 3.3%, Dassault Systèmes (2.6%) et Cap Gemini (2.4%) dans le sillage de leurs homologues américaines.



Graphiquement, comme évoqué dernièrement, un biais baissier reste privilégié sous les 7054 points. le seuil des 6937 points vient d'être rallié. Sous ce niveau, les 6885 points seraient de nouveau en ligne de mire.







