Le CAC40 bascule dans le rouge à la mi-séance 28/07/2022 | 11:29 Jordan Dufee 28/07/2022 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6132 PTS/ 6260 PTS

Le CAC40 a démarré la séance sur les chapeaux de roues, profitant de la remontée de Wall Street hier et de quelques achats à bon compte. Les gains se sont toutefois évaporés à la mi-journée puisque l’indice parisien perd désormais 0,30% à 6240 points (contre un plus haut à 6304 points). Du côté des valeurs, ArcelorMittal progresse de 4,80, Unibail de 4% et Schneider Electric 3,90% tandis que Airbus perd 6,50%, %, Eurofins Scientific 5,80% et Teleperformance 4,50%. Sur le front des statistiques, c'est le PIB américain du T2 qui retiendra l'attention à 14h30. D'un point de vue graphique, en données horaires, les cours ne sont pas parvenus à se maintenir au-dessus des 6260 points, synonyme de neutralité à très court terme. On suivra ainsi de près la sortie des 6132/6260points pour mettre à profit une poursuite une nouvelle tentative de rebond en direction des 6340 points ou au contraire, de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 6030 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.