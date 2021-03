Le CAC40 creuse ses pertes 23/03/2021 | 10:46 Laurent Polsinelli 23/03/2021 | 10:46 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5900 PTS

Le maintien des mesures de restriction sanitaires en Europe, lesquelles pourraient nuire à la reprise économique, continue de peser sur le moral des intervenants, à l'image du CAC40 qui cède actuellement 0.65% à 5929 points.

La tendance est également fragilisée par les tensions diplomatiques et commerciales avec la Chine, ainsi que par la forte baisse de la Livre turque.



Du côté des statistiques, les ventes de logements neufs, l'indice manufacturier de Richmond seront publiés à 15h, avant une allocution de Jerome Powell à 17h.



Techniquement, la configuration se dégrade. Un biais baissier sera maintenu en données horaires sous les 5990 points voire sous les 5950 points en intraday. Les 5900 points restent en ligne de mire voire 5860 points par extension.

