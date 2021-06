Le CAC40 creuse ses pertes 30/06/2021 | 11:27 Laurent Polsinelli 30/06/2021 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 6551 PTS

Objectif de cours : 6470 PTS

Après une ouverture à proximité de l'équilibre, le CAC40 et les autres places européennes ont rapidement creusé leurs pertes, alourdies par la propagation du variant Delta. Le secteur aérien en pâtit, mais aussi l'automobile et les valeurs bancaires aujourd'hui.

Arcelor Mittal cède 3.1%, Renault 2.88%, Société Générale 2.6% et Safran 2.4%.

La tendance est également fragilisée par les propos de l'un des gouverneurs de la Réserve Fédérale, Christopher Waller, qui n'exclue pas qu'une hausse des taux puisse intervenir en 2022. A la mi-séance, le CAC40 cède désormais 1.21% à 6487 points et le S&P500 recule de 0.25% en préouverture. Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à +1.9%. Les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis de l'enquête ADP (consensus 555K), de l'indice PMI de Chicago à 15h45, des promesses de ventes de logements à 16h et des stocks pétroliers à 16h30. Techniquement, la tendance demeure baissière sous les 6551 points. La zone des 6470 points devra désormais contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6450/6422 points.

