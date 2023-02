Le CAC40 creuse ses pertes 22/02/2023 | 11:30 Laurent Polsinelli 22/02/2023 | 11:30 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7200 PTS

La bourse de Paris évolue en nette baisse aujourd'hui, dans le sillage de Wall Street la veille et des inquiétudes au sujet de la poursuite des resserrements monétaires des deux côtés de l'Atlantique.

Le CAC40 cède actuellement 1.01% à 7234 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, l'indice IFO est ressorti à 91.1 en Allemagne (contre 90.2 le mois dernier). Aucune statistique n'est au programme en deuxième partie de séance, mais les minutes de la Fed sont attendues à 20h.



Techniquement, la configuration se dégrade. Nous conservons un biais vendeur avec les 7200 points en ligne de mire, la cible des 7240 points ayant été atteinte.

