Le CAC40 creuse ses pertes avant l'inflation américaine

Après avoir perdu 1.4% hier suite aux annonces de la BCE, le CAC40 subit de nouveaux dégagements en cette fin de semaine dans l'attente de l'inflation américaine qui sera publiée à 14h30.

L'indice CPI est anticipé en hausse de 0.7% (contre 0.3% le mois dernier). L'indice de confiance du Michigan sera ensuite publié à 16h. A la mi-séance, le marché parisien cède 1.27% à 6277 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Du côté des valeurs, Euroapi gagne 2.6% et Schneider Electric 0.3%. A l'opposé, Crédit Agricole cède 3.9%, Publicis 3.2% et Saint Gobain 3.1%. Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 6400 points voire sous les 6333 points en intraday, plus haut du jour. Sous ce niveau, l'indice pourrait prochainement tutoyer les 6237/6200 points.

La volatilité pourrait rester élevée.

