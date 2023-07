La bourse de Paris subit de lourds dégagements aujourd'hui, les résultats trimestriels étant sanctionnés, à l'image de LVMH qui perd 4.3%. La prudence est par ailleurs renforcée par l'approche des décisions des banques centrales, avec pour commencer la Fed ce soir à 20h.

Le CAC40 recule actuellement de 1.52% à 7303 points.



Au niveau des valeurs, Worldline gagne 5.7%, Stellantis 2.1%, Carrefour 1.8%. Essilor signe la 2ème plus forte baisse (-3.2%), suivie par Danone (-2.8%), Kering (-2.7%) et Orange (-2.6%).



Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements neufs seront publiées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, on maintiendra un biais baissier sous les 7369 points, plus hauts du jour, avec les 7267 points en ligne de mire. Cette zone devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7200/7176 points.