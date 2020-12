Le CAC40 devrait marquer une pause 30/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 30/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/11/2020 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5610 PTS

Objectif de cours : 5555 PTS

Malgré la hausse de la monnaie unique, la bourse de Paris vient d'aligner une quatrième semaine consécutive de hausse, avec un gain de 0.56% à 5598 point vendredi dernier, toujours portée par les annonces positives concernant les vaccins contre la Covid-19, lesquels devraient améliorer sensiblement les perspectives économiques. Ouverts une demi-séance au lendemain de Thanksgiving, les indices américains ont également terminé dans le vert, en attendant les résultats du Black Friday qui marque le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année. Le Dow Jones a clôturé en légère hausse de 0.13% à 29910 points, le S&P500 a gagné 0.24% à 3638 points et le Nasdaq100 0.87%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.7%.



En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5555 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. L'enfoncement de ce niveau militerait néanmoins pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5517/2490 points.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.