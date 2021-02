Le CAC40 devrait marquer une pause 09/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après une incursion au-dessus des 5700 points hier après-midi, frôlant ses records annuels, le CAC40 a subi quelques dégagements en fin de journée et clôturé en hausse de 0.47% à 5686 points.



Outre-Atlantique, les indices ont poursuivi leur course aux records, toujours portés par les espoirs d'adoption du plan de relance et par une légère décélération des nouvelles contaminations à travers le globe. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.76% à 31385 points, le S&P500 a gagné 0.74% à 3915 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.67%.



En l'absence de publication macroéconomique majeure aujourd'hui, l'indice parisien devrait reprendre son souffle, comme le suggèrent les contrats Futures proches de l'équilibre.



Techniquement, pas de changement. La tendance est haussière en données horaires au-dessus des 5673 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 5673/5721 points devrait être déterminant. Une sortie par le haut de cette zone libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5750/5800 points. Dans le cas contraire, sous les 5673 points, on pourra s'attendre à quelques prises de bénéfices en direction des 5627/5600 points.





