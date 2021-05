Le CAC40 devrait marquer une pause 31/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6460 PTS

En dépit des craintes inflationnistes, la bourse de Paris a inscrit un nouveau record vendredi, toujours portée par les signes de redressement de l'économie à l'échelle mondiale. Le CAC40 a ainsi clôturé en hausse de 0.75% à 6484 points, avec, parmi ses composantes, Kering (+1.73%), Axa (+1.6%) et L'Oréal (+1.54%).



Aux Etats-Unis, l'indice Core PCE est ressorti à +0.7% en avril (+3.1% sur un an), les dépenses des ménages ont progressé de 0.5% tandis que les dépenses des ménages chutent de 13.1%.

Les indices américains ont terminé en légère hausse, le Dow Jones a gagné 0.19% à 34529 points, le S&P500 a grappillé 0.08% à 4204 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.21%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la semaine en baisse de 0.2% tandis que New York ferme ses portes pour le "Memorial Day".



En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 6460 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 6420 points comme premier objectif baissier.

