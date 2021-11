Le CAC40 devrait marquer une pause 09/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7067 PTS

Objectif de cours : 7000 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief et en l'absence de publication macroéconomique majeure, les places européennes ont clôturé en ordre dispersé hier, reprenant leur souffle après leur forte progression de la semaine dernière. Le CAC40 a toutefois inscrit un nouveau record historique en séance (7067 points) et en clôture (+0.1% à 7047 points).

Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.9%, Eurofins 2.3% et Airbus 1.5% alors que Bouygues a décroché de 5.8% et Worldline a cédé 2.6%.



Après de nouveaux plus hauts en début de journée, les indices américains ont eux aussi marqué une pause. Le Dow Jones a gagné 0.29% à 36432 points, le S&P500 s'est adjugé 0.09% à 4701 points alors que le Nasdad100 a cédé 0.14%.

Plusieurs membres de la Fed ont par ailleurs évoqué que l'inflation restait plus forte que prévu, ce qui pourrait justifier de relever les taux avant fin 2022 et d'achever le tapering avant juillet prochain. Aujourd'hui, dans le sillage des places asiatiques et dans l'attente du Zew allemand et de l'indice PPI aux Etats-Unis, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.2%.

En données horaires, la tendance demeure clairement haussière. L'indice pourrait toutefois éprouver le besoin de reprendre son souffle. L'enfoncement de la zone des 7030 points militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 7000 points comme premier objectif baissier.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 33.655 3.79% CARREFOUR 15.795 2.87% KERING 681.9 2.66% TELEPERFORMANCE SE 357.6 1.85% DANONE 57.26 1.08% SAINT-GOBAIN 60.64 -1.56% ESSILORLUXOTTICA 184.64 -1.69% HERMÈS INTERNATIONAL 1440.5 -1.77% WORLDLINE 50.05 -3.64% ARCELORMITTAL 27.745 -3.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.