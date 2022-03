Le CAC40 devrait marquer une pause 30/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 30/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Porté par les espoirs d'un cessez-le-feu en Ukraine et les commentaires évoquant des pourparlers constructifs, tandis que l'armée russe a annoncé qu'elle allait réduire ses opérations militaires près de la capitale ukrainienne, la bourse de Paris a clôturé en très forte hausse de 3.08% à 6792 points hier.

Du côté des valeurs, Renault s'est envolée de 11.7%, Worldline a gagné 9.9%, Société Générale et Alstom 8.3% alors que Thalès a perdu 5%, Sanofi 2.2% et Total 1.9%.



Soutenus également par l'amélioration de l'indice du Conference Board (107.2 contre 105.7 précédemment), Wall Street a également gagné du terrain. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.97% à 35294 points, le S&P500 s'est adjugé 1.23% à 4631 points et le Nasdaq100 a engrangé 1.68%.



En attendant l'intervention de Christine Lagarde à 10h, puis l'ADP, le PIB et les stocks pétroliers aux Etats-Unis, le CAC40 devrait reprendre son souffle et ouvrir en baisse de 0.2% aujourd'hui.



En données horaires, la dynamique est clairement haussière au-dessus des 6685 points, voire au-dessus des 6750 points en intraday. La préservation de ce niveau pourrait permettre à l'indice de poursuivre sur sa lancée en direction des 6880/6900 points. Sous les 6750 points, on pourra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 6685 points.

