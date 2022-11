Le CAC40 devrait marquer une pause 16/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.49% à 6641 points hier, rassuré par les prix à la production ressortis sous les attentes aux Etats-Unis. L'indice PPI progresse de 0.2% sur un mois (+8% sur un an, contre +8.4% en septembre).

L'indice Empire state manufacturier a également rassuré, repassant en territoire positif à 4.5 (contre -9.1 précédemment).



En zone euro, le PIB était conforme aux attentes, en hausse de 0.2% et l'indice Zew allemand bien meilleur que prévu (-38.7 contre -59.7 le mois dernier).



Du côté des valeurs, Téléperformance a gagné 10.01%, Veolia 3.64%, Thalès 3.06% et Safran 2.16% alors qu'Alstom a cédé 2.25%, Pernod Ricard 1.99% et Worldline 1.46%.



Les indices américains ont également progressé, rassurés par les nouveaux signes de ralentissement de l'inflation mais la tendance a été alourdie en fin de journée par des informations relatives à des missiles russes qui seraient tombés en Pologne. Il n'y a a ce stade pas de preuve tangible de l'auteur des tirs.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.17% à 33592 points, le S&P500 a gagné 0.87% à 3991 points et le Nasdaq100 1.45%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre son souffle aujourd'hui et ouvrir en repli de 0.3%.

En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 6573 points. Seul l'enfoncement de ce niveau suggérerait l'amorce d'une consolidation en direction des 6500/6466 points.

