Le CAC40 devrait marquer une pause

Les données sur l’inflation américaine ont été source de volatilité hier, alors que l’indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 0.5% en janvier aux Etats-Unis (+6.4% sur an contre +6.2% attendu et +6.5% le mois dernier).

Ces données confortent que l'inflation ralentit, mais moins que prévu, laissant envisager une poursuite des resserrements monétaires.



Après un plus haut à 7271 points, le CAC40 a finalement clôturé en timide hausse de 0.07% à 7213 points, avec la retombée de Wall-Street.



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal s'est adjugée 2.67%, Orange 2.31%, Carrefour 2.02%, Thalès 1.96% tandis que Téléperformance a perdu 3.38%, Safran 2.11%, Schneider Electric 1.29% et Kering 0.92%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdis par la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a perdu 0.46% à 34089 points, le S&P500 s'est effrité de 0.03% à 4136 points et le Nasdaq100 a gagné 0.71%.



Le CAC40 devrait ainsi marquer une pause aujourd'hui et ouvrir non loin de l'équilibre.

En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 7185 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 7130/7074 points dans un premier temps.





