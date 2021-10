Le CAC40 devrait marquer une pause avant l'emploi US 08/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6545 PTS/ 6650 PTS

Profitant de la détente du marché obligataire et de l'annonce du report de la deadline sur le plafond de la dette américaine au 3 décembre, la bourse de Paris a nettement repris des couleurs hier et clôturé en hausse de 1.65% à 6600 points.

Parmi ses composantes, sur le podium on retrouve Saint Gobain (+4.2%), ArcelorMittal (+4%) et Stellantis (+3.8%). Peu de valeurs ont terminé dans le rouge, Eurofins cède 0.5%, Vivendi 0.3%, tout comme Carrefour.



Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 326K (consensus 350K contre 364K la semaine dernière). Les opérateurs prêteront aujourd'hui une attention toute particulière au rapport mensuel sur l'emploi américain qui devrait faire état d'un taux de chômage à 5.1%, avec 490K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.4%.



Outre-Atlantique, les grands indices ont rebondi pour la troisième séance d'affilée. Le Dow Jones a gagné 0.98% à 34754 points, le S&P500 s'est adjugé 0.83% à 4399 points et le Nasdaq100 0.88%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins marquer une pause dans un contexte de prudence, les contrats Futures suggérant un repli initial de 0.3%.

Techniquement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 6545 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. On suivra désormais la sortie des 6545/6615 points pour agir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.