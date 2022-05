Le CAC40 devrait marquer une pause en attendant Wall Street 31/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6520 PTS/ 6600 PTS

En l'absence de Wall-Street, fermée hier pour le Memorial Day, la bourse de Paris a poursuivi son rattrapage à la faveur de la levée partielle des restrictions sanitaires en Chine et sur fond d'espoirs d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Ce sont une nouvelle fois les valeurs du luxe qui ont tiré l'indice vers le haut, à l'image d'Hermès (+3.94%) ou de Kering (+3.33%). Schneider Electric a gagné 2.96%, Euroapi 2.88%, Dassault Systèmes et LVMH 2.56. A l'opposé, Sanofi a perdu 1.91%, Worldline 1.63% et Bouygues 1.16%.

A la clôture, le CAC40 engrangeait 0.72% à 6562 points. Aujourd'hui, l'indice parisien devrait marquer une pause et ouvrir en baisse de 0.25% alors que l'Union européenne a décidé d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et d'y mettre fin à 90% d'ici la fin de l'année.

Du côté des statistiques, les indices PMI manufacturier et services sont ressortis, à respectivement 49.6 et 47.8 en Chine (contre 47.4 et 41.9 le mois dernier).

Au Japon, la production industrielle recule de 1.3% mais le taux de chômage tombe à 2.5% et les ventes au détail progressent de 2.9% (0.7% précédemment).

En zone euro, les opérateurs prendront connaissance à 11h de l'indice Flash CPI. Techniquement, comme évoqué hier, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 6520 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de ce niveau, les 6600 points restent en ligne de mire et seul un retour sous les 6520 points militerait pour quelques prises de bénéfices qui pourraient ramener l'indice vers les 6450 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TOTALENERGIES SE 55.81 1.14% DANONE 55.12 0.60% ORANGE 11.622 0.24% STELLANTIS N.V. 14.02 0.14% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.32 -2.05% EUROFINS SCIENTIFIC SE 86.8 -2.05% AXA 23.615 -2.09% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.57 -2.14% SAFRAN 97.01 -2.41% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.