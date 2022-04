Le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille 13/04/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/04/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir perdu jusqu'à quasi 2% dans les premiers échanges hier, suite au repli des places asiatiques et américaines, le CAC40 a connu une séance animée. Celui a a rapidement réduit ses perte, avec la détente du marché obligataire, repassant brièvement dans le vert à 14h, pour finalement clôturer en repli de 0.28% à 6537 points. Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.27%, LVMH 1.77%, Thalès 1.67% et Michelin 1.1ù tandis que Sanofi a cédé 2.82%, Eurofins 2.32% et Société Générale 1.85%. Outre-Atlantique, l'indice des prix à la consommation a progressé de 1.2% en mars, soit +8.5% en rythme annuel, un record de plus de 40 ans. Hors alimentation et énergie, il progresse de 0.3% contre 0.5% précédemment.

Malgré la hausse du compartiment pétrolier, les indices américains ont finalement clôturé dans le rouge, avec la perspective de resserrements monétaires imminents. Le Dow Jones a perdu 0.26% à 34220 points, le S&P500 a cédé 0.34% à 4397 points et le Nasdaq100 0.36%. Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en légère hausse de 0.3% aujourd'hui.

En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit. Il faudra attendre la sortie du range 6424/6614 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

