Le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille

A l'issue d'une séance sans grand relief, la bourse de Paris a clôturé en légère baisse de 0.15% à 6634 points hier, alourdie par les pétrolières, après à une information, par la suite démentie, évoquant que l'Arabie Saoudite discutait avec l'OPEP+ d'une augmentation de la production.

L'appétit pour le risque a également été freiné par la recrudescence de l'épidémie de Covid en Chine, engendrant de nouvelles mesures de restrictions. Du côté des valeurs, les défensives étaient bien orientées. Pernod Ricard a gagné 1.78%, Thalès 1.58%, Bouygues 1.56% et Danone 1.51% tandis que Total a perdu 3.08%, BNP Paribas 1.29%, Téléperformance 1.25%.



Les indices américains ont également cédé du terrain, affectés par la crise sanitaire en Chine qui éloigne la perspective d'une réouverture de son économie. Le Dow Jones a perdu 0.13% à 33700 points, le S&P500 a cédé 0.39% à 3949 points et le Nasdaq100 1.06%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins reprendre le chemin de la hausse, avec un gain initial de 0.2%.



En données horaires, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 6603/6684 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

