Le CAC40 devrait récupérer ses pertes de la veille

Après un début de séance nettement baissier et un plus bas à 7231 points, la bourse de Paris a une nouvelle réduit ses pertes et terminé en repli de 0.13% à 7299 points hier, en attendant les minutes de la Fed.

Les valeurs bancaires ont en outre pesé sur la tendance. Unibail a perdu 2.26%, BNP Paribas 2.2% avec Téléperformance, Crédit Agricole a cédé 2.01% et Société Générale 1.94%.

A l'opposé, Danone s'est adjugée 4.49%, Stellantis 2.22%, Dassault Systèmes 1.37% et Hermès 0.97%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, toujours préoccupés par la trajectoire de la Réserve Fédérale. Cette dernière se dirigeait vers une nouvelle hausse de 25 points de base le 22 mars prochain, mais la robustesse de l'économie américaine et la persistance de l'inflation pourraient contraindre à prolonger la politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.26% à 33045 points, le S&P500 a cédé 0.16% à 3991 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.05%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%, en attendant la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h (consensus 8.6% contre 8.5% le mois dernier). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et le PIB seront publiés à 14h30 puis les stocks pétroliers à 17h.



Graphiquement, le CAC40 fait preuve de résilience, poursuivant son mouvement de consolidation horizontal. A court terme, la tendance se neutralise et il faudra surveiller la sortie des 7231/7343 points.

