Malgré un rapport mensuel sur l'emploi américain de bonne facture pour la trajectoire des taux, la bourse de Paris a terminé la semaine en baisse de 0.27% à 7296 points, notamment pénalisée par le secteur automobile et Renault (-6.25%).

Le taux de chômage américain est ressorti en hausse de 3.8% (3.5% précédemment) avec 187K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.2% (0.4% le mois dernier), laissant penser que la Fed pourrait faire une pause dans son cycle de resserrement monétaire.

L'ISM manufacturier est quant à lui ressorti à 47.6 contre 46.4 le mois dernier.



Concernant les valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.32%, Total 1.41%, Téléperformance 1.06% et Orange 0.7%. A l'opposé, Worldline a perdu 2.19%, Carrefour 2.18% et Stellantis 2.05%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones s'est adjugé 0.33% à 34837 points, le S&P500 0.18% à 4515 points tandis que le Nasdaq100 s'est effrité de 0.07%.



Porté par le ralentissement du marché de l'emploi américain et les espoirs de nouvelles mesures de soutien par Pékin, le CAC40 devrait débuter la semaine sur un gain de 0.3%, en l'absence de publication macroéconomique majeure. Wall Street restera par ailleurs fermée pour la fête du travail.



Graphiquement, la dynamique reste baissière en données horaires sous la zone des 7350 points. On attendra désormais la sortie des 7294/7350 points pour agir.