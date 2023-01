Le CAC40 devrait récupérer une partie de ses pertes de la veille 11/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Alourdies par les valeurs cycliques, suite à l'abaissement des prévisions de croissance mondiale par la Banque mondiale pour 2023, (1.7% contre 3% en juin dernier), les places européennes ont subi quelques prises de bénéfices hier.

L'indice CAC40 a pour sa part terminé en baisse de 0.55% à 6869 points, en attendant l'inflation américaine jeudi et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels vendredi.



Du côté des valeurs, Renault s'est adjugée 2.18%, Worldline 1.96%, Thalès 0.87% tandis qu'Eurofins a perdu 3.64%, Unibail 2.69%, Saint Gobain 2.4%, Société Générale 2.07% et Airbus 2.04%.



Hésitants en début de séance, les indices américains ont finalement accéléré à la hausse en fin de journée, malgré les commentaires hawkish de plusieurs membres de la Fed en début de semaine. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.56% à 33704 points, le S&P500 a gagné 0.7% à 3919 points et le Nasdaq100 0.88%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs aujourd'hui et ouvrir en hausse de 0.3%.

En données, l'indice parisien consolide horizontalement après sa forte poussée du début d'année. A court terme, on suivra de près la sortie des 6845/6928 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.