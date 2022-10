Le CAC40 devrait regagner le terrain perdu la veille 19/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6040 PTS

Après avoir gagné jusqu'à 1.6% hier vers 15h, la bourse de Paris a rendu une partie de ses gains pour finalement clôturer en hausse de 0.44% à 6067 points. La tendance a été soutenue par une légère détente du marché obligataire, l'amélioration de l'indice Zew en Allemagne (-59.2 contre -66.7 attendu) et la hausse de la production industrielle américaine (+0.4% contre -0.1% le mois dernier).



Du côté des valeurs, STM a engrangé 3.64%, Worldline 2.12%, Axa 1.82%, Pernod Ricard 1.7% et Air Liquide 1.28% tandis que Publicis a perdu 3.1%, Hermès 2.48% et Engie 1.19%.



Les indices américains sont dans un premier temps revenus à proximité de l'équilibre, avant de reprendre le chemin de la hausse, portés notamment par le compartiment des bancaires, avec les résultats salués de Goldman Sachs (+2.33%). Le Dow Jones a finalement gagné 1.12% à 30523 points, le S&P500 s'est adjugé 1.14% à 3719 points et le Nasdaq100 0.77%.



En attendant l'indice CPI en zone euro à 11h et le Livre Beige de la Fed à 20h, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.6% ce matin.

En données horaires, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 6040 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 6040/6143 points devrait être déterminant. Tant que la borne haute n'est pas dépassée, on privilégiera un biais vendeur dans une logique de prudence.

