Le CAC40 devrait reperdre une partie de ses gains de la veille

Objectif de cours : 7167 PTS

En l'absence de Wall Street, fermée pour le Martin Luther King Day, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.82% à 7201 points hier, à la faveur du rebond du luxe, des valeurs technologiques et de la décision surprise de la Banque populaire de Chine de baisser ses taux d'intérêt.

Les statistiques chinoises étaient globalement meilleure que prévu, le PIB progresse de 4%, la production industrielle de 4.3%. En revanche, les ventes au détail sont ressorties en hausse de seulement 1.7 et le taux de chômage remonte à 5.1% (5% précédemment). Du côté des valeurs, Hermès a signé la plus forte hausse (+3.6%) suivie par Cap Gemini (+2.9%) et Kering (+2.4%) tandis que Saint Gobain fermait la marche, avec une perte de 0.9%. Unibail a également perdu 0.6% et Vinci 0.5%.



Malgré le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3% ce matin.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure au sein du range 7105/7250 points. Seule la sortie de cette zone d'indécision permettra de renouer avec une dynamique affirmée. Sous la borne haute, on maintiendra pour le moment un biais baissier dans une logique de prudence en attendant les publications de sociétés.

