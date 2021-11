Le CAC40 devrait reprendre des couleurs 29/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 29/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les places financières ont lourdement décroché vendredi, après la découverte d'un nouveau variant du COVID-19, baptisé Omicron. Ce nouveau variant semble potentiellement plus contagieux que ses prédécesseurs et pourrait être résistant à la vaccination en raison de ses très nombreuses mutations. Les opérateurs ont ainsi opté pour de lourds dégagements sur fond de craintes de nouvelles mesures de restriction sanitaires à l'échelle mondiale, lesquelles pourraient nuire à la reprise économique.

Avec la quasi intégralité de ses composantes dans le rouge, le CAC40 a dégringolé de 4.75% à 6739 points.

Unibail a perdu 11.9%, Airbus 11.5%, Safran 10.3%, Vinci 8.5% et Renault 7.8%. Eurofins s'est en revanche nettement distinguée, avec un gain de 7.9%, seule valeur en territoire positif avec Téléperformance (+0.7%). A l'issue d'une séance écourtée et au lendemain de la journée fériée de Thanksgiving, les indices américains ont eux aussi perdu du terrain dans des proportions toutefois moins importantes. le Nasdaq100 a cédé 2.09%, le S&P500 2.27% à 4594 points et le Dow Jones 2.53% à 34899 points.



Aujourd'hui, malgré le repli des places asiatiques, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 1.5%. La volatilité devrait néanmoins restée au rendez-vous.

Techniquement, la dynamique demeure clairement baissière sous les 6861 points, plus hauts de vendredi. Seul un retour au-dessus de ce niveau militerait pour une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 6900 points voire 6983 points par extension.

