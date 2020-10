Le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4520 PTS/ 4640 PTS

La bourse de Paris a chuté de 3.37% à 4571 points hier, sur fond d'un net retour de l'aversion au risque alors que les mesures de restriction et de confinement s'intensifie en Europe, afin de tenter d'enrayer la pandémie.

Exception faite de Téléperformance (+0.5%), toutes les composantes du CAC40 ont cédé du terrain. Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Renault (-8%), Atos (-7.6%), Unibail (-6.5%) et BNP Paribas (-5.2%).



Les indices américains ont également décroché, le Dow Jones a perdu 3.4% à 26519 points, le S&P500 a cédé 3.5% à 3271 points et le Nasdaq100 3.93%. Les opérateurs demeurent également préoccupés par l'approche de l'élection présidentielle américaine et l'absence de plan de relance, alors que la seconde vague de Covid-19 pourrait avoir un impact marqué sur l'économie.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins reprendre son souffle, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.6%.



D'un point de vue technique, la tendance reste clairement baissière sous les 4640 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. On attendra désormais la sortie des 4520/4640 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Les regards devraient se tourner aujourd'hui sur la décision de la BCE en matière de politique monétaire et sur le PIB américain dévoilé à 13h30.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

